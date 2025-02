Reality-TV-Debüt

Neben ihrem Erfolg auf OnlyFans erweitert Sheen nun auch ihre Karriere in der Unterhaltungsbranche. Am 4. März feiert sie ihr Reality-TV-Debüt in der Bravo-Serie Denise Richards & Her Wild Things, in der sie an der Seite ihrer Mutter zu sehen sein wird. Die Serie gibt voraussichtlich auch Einblicke in Samis OnlyFans-Karriere und ihrem Millionärinnen-Leben.