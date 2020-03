Charlie Sheen wehrt sich gegen Vergewaltigungsvorwürfe

Der US-Schauspieler Charlie Sheen (54) hat Vergewaltigungsvorwürfe gegen ihn erneut vehement zurückgewiesen. Der Schauspieler Corey Feldman warf Sheen in einer Dokumentation vor, den 2010 gestorbenen Schauspieler Corey Haim einst vergewaltigt zu haben. Das habe Haim ihm erzählt.

Weist Vorwürfe erneut zurück

Sheen ließ daraufhin am Mittwoch über sein Management mitteilen, dass "diese kranken, verdrehten und seltsamen Behauptungen nie stattgefunden haben", wie das Magazin People berichtete. Sheen hatte ähnliche Vorwürfe in diesem Zusammenhang schon in der Vergangenheit stets zurückgewiesen.

Haim war ein kanadischer Schauspieler, der vor allem als Kinder-Star bekannt geworden war. Sheen ist durch zahlreiche Hollywood-Filme und Serien wie "Two and a Half Men" berühmt geworden.