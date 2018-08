Pleite: Sheen kann sich Unterhalt für Kinder nicht leisten

Aufstieg und Fall eines Serienstars

Zu seinen besten Zeiten verdiente er satte 1,8 Millionen Dollar (2,1 Millionen Euro) pro Folge für den Serienhit "Two and a Half Men." Inzwischen dürfte dem coolen Onkel Charlie offensichtlich das Geld ausgegangen sein. Um die Unterhaltszahlungen an seine zwei Ex-Frauen Denise Richards (47) und Brooke Mueller (40) reduzieren zu können, gab er an, zahlungsunfähig zu sein. Außerdem müsse er noch rund fünf Millionen Dollar (5,8 Mio. Euro) an Steuern für das Jahr 2015 nachzahlen. Seine Traumvilla in Beverly Hills musste Sheen bereits im Februar verkaufen und erhielt dafür geschätzte zehn Millionen Dollar (11,6 Mio. Euro).