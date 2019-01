Charlie Sheen: "Ich bin durch die Hölle gegangen"

2011 endete Charlie Sheens Engagement in der Erfolgsserie "Two and a Half Men". Er war durch Drogenmissbrauch aufgefallen und hatte außerdem den Produzenten der Serie beleidigt.

Mit diesem Rückschritt in seiner Karriere wurde es ruhiger um den Schauspieler - bis er sich 2015 gezwungen sah, seine HIV-Infektion öffentlich zu machen, da er mit der Veröffentlichung erpresst wurde. In einem Interview erklärte Sheen (53), dass er vier Jahre zuvor von der Infektion erfahren habe.