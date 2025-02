Katharina Amalia fällt vor allem durch provokante Selfies und "Streich"-Videos auf. AlphaKevin erklärt in seinem Video, dass die Influencerin bereits seit Monaten Videos veröffentlicht hat, in denen sie fremden Männern auf offener Straße Nacktbilder von sich zeigt.

"Man stelle sich einfach mal vor, wenn man die Rollen tauschen würde und ein Mann würde das bei Frauen machen" , sagt der YouTuber in seinem Video. Er wirft der 24-Jährigen vor, dass sie Passanten auf offener Straße sexuell belästigen würde. In weiteren Videos sieht man, wie die Influencerin Straßenumfragen oder Challenges mit Passanten macht, die beispielsweise ein kostenloses Onlyfans-Abo für ihren Account für ein Jahr lang gewinnen können. Dass die befragten Personen unter anderem sehr jung oder gar minderjährig wirken, scheint Amalia nicht zu interessieren. Auch die Tatsache, dass die Influencerin öfter Personen ohne ihre Zustimmung filmt und ins Internet stellt, kritisiert der YouTuber.

Die Influencerin erklärt in einem Stream, dass sie die Streiche gegenüber den gefilmten Personen immer wieder "aufgeklärt" hätte, zudem habe sie "kein Problem" mit Nacktheit. Die Reaktionen darauf seien laut Amalia "immer cool" gewesen. "Seit wann macht die Auflösung von solchen Sachen, die vorherige Tat besser?" , fragt sich Oliver Guthe (bürgerlicher Name von AlpahKevin) in seinem zweiten Video.

Guthe kritisiert weiter, dass der Betroffene vielleicht eine Frau habe, die es nicht so "feiern" würde, wenn ihm auf offener Straße Nacktbilder gezeigt werden. Katharina Amalia erklärt in ihrem Statement weiter, dass sie mit ihrer Aktion "anecken" und eine "gewissen Reaktion" provozieren möchte, Deutschland sei ihrer Meinung nach "bisschen verklemmt." Der YouTuber fragt sich daraufhin: "Was hat sexuelle Belästigung mit der Verklemmtheit in der deutschen Gesellschaft zu tun?"