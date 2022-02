Denise Richards über Probleme mit Tochter Sami: "Es ist sehr schwierig"

Charlie Sheen: Strenger Vater?

Bereits im Oktober teilte eine Quelle dem amerikanischen PEOPLE-Magazin mit, dass die beiden Töchter Sami und Lola in Sheens Haushalt tendenziell mehr Freiheit hätten, während Richards und ihr aktueller Ehemann Aaron Phypers mehr Regeln in ihrem Haus aufstellen. Sami bezeichnete den Haushalt ihrer Mutter im September als "Höllenhau", in dem sie sich "gefangen" fühlte, bevor sie vollständig bei Charlie Sheen einzog.

Ganz so ein lockerer Vater, wie Charlie Sheen als Onkel eines Jugendlichen in seiner Kultserie "Two and a Half Men" ist, dürfte der Schauspieler aber im echten Leben nicht sein, wie eine der Familie nahe-stehende Person dem Magazin weiter verriert: "Charlie ist ein großartiger Vater und seine Töchter verehren ihn. Sie genießen es, mit ihm zusammen zu sein. Charlie ist ein strenger Vater, aber fair. Die Mädchen haben Regeln in Charlies Haus, die Hausaufgaben und Ausgangssperre beinhalten. Die Mädchen sind höflich und klug und lustig und es ist eine Freude, mit ihnen zusammen zu sein."