Sheen-Tochter erhebt schwere Vorwürfe gegen Mutter Denise Richards

Sami Sheen, die älteste Tochter des Ex-Paares Charlie Sheen und Denise Richards, sorgt dieser Tage für Schlagzeilen. Wie Page Six berichtet, soll die 17-Jährige auf Tiktok Vorwürfe gegen ihre Mutter und deren Ehemann Aaron Phypers erhoben haben. "Heute vor 1 Jahr: Gefangen in einem missbräuchlichen Haushalt, hasste mich selbst, verbrachte tagelang ohne Essen oder Schlafen, wahnsinnig depressiv, hasste die Schule usw.", schrieb Sami zu einem Video, in dem sie weinend zu sehen ist und das inzwischen auf "privat" gestellt wurde. "Jetzt: endlich aus dem Höllenhaus ausgezogen, hatte ein spirituelles Erwachen, besitze 2 Katzen, glücklicher Single, voller Selbstliebe und habe die High School abgebrochen", teilte die Sheen-Tochter ihren Followern außerdem mit.

Sami Sheen wohnt jetzt beim Papa

Denise Richards hat sich zu den Vorwürfen ihrer Tochter bisher nicht geäußert. Dafür hat Charlie Sheen zu den Äußerungen seiner Tochter Stellung genommen. Der Schauspieler bestätigt, dass Sami bei Richards ausgezogen ist und nun bei ihm wohnt. "Sam ist unglaublich. Ich liebe sie und alle meine Kinder bedingungslos", ließ der ehemalige "Two and a Half Men"-Star gegenüber Us Weekly über seinen Vertreter Jeff Ballard erklären. Offenbar ist Sheen dahinter, dass seine Tochter doch noch den Schulabschluss macht. "Wir haben eine Tolle Zeit. GED [Anm.: General Education Diploma; allgemeine Hochschulreife in den USA, vergleichbar mit der Matura] wir kommen."