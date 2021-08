Charlie Sheen-Ex-Frau Denise Richards in der Krise

Vergangenen Herbst soll Denise Richards "von all der Kleinlichkeiten, Beschimpfungen und Streitereien" in der Show noch sehr "ausgebrannt" gewesen sein, erzählt der Insider weiter. Zudem hatte "Real Housewives of Beverly"-Hills Brandi Glanville damals behauptet, eine Affäre mit Richards gehabt zu haben, was diese jedoch dementierte. Dem Klatschblatt zufolge soll die vermeintliche Affäre aber ein Mitgrund für Richards' Show-Aus gewesen sein.

Demnach soll die 50-Jährige sauer auf "Housewife" Lisa Rinna sein, weil sie die Affären-Gerüchte habe durchsickern lassen. "Sie hat erwartet, dass Lisa auf ihrer Seite steht", so die Quelle des Klatschmagazins.

Ob Denise Richards ihre Entscheidung, "The Real Housewives" zu verlassen, wirklich bereut, weiß aber am Ende nur sie selbst. Dass sie finanziell zu kämpfen hat, ist so oder so eher unwahrscheinlich. Immerhin absolviert die dreifache Mutter immer noch regelmäßig Schauspielauftritte. So sind aktuell vier Filme mit ihr in Produktion. Auch in der Serie "Hapy Hazel" wird Denise Richards künftig zu sehen sein.