Im chinesischen Restaurant "Goldener Wok" in der deutschen Stadt Erfurt erwartet die Gäste ein großzügiges Buffet zum Fixpreis – mittags für 15,50 Euro, abends für 23,50 Euro. Doch wer glaubt, hier unbedacht zugreifen zu dürfen, wird eines Besseren belehrt. Denn Wirt Chien-Yung Cheok (57) erhebt Zusatzgebühren für nicht aufgegessene Speisen und nicht ausgetrunkene Getränke .

In Online-Foren und sozialen Medien wird die Regelung des "Goldenen Wok" kontrovers diskutiert. Einige Nutzer äußern Bedenken hinsichtlich der Fairness , insbesondere wenn Speisen nicht aufgegessen werden, weil sie nicht schmecken oder von minderer Qualität sind. Andere befürchten, dass solche Regelungen das Buffet-Erlebnis einschränken könnten. "Das ist schon eine Zumutung und echt frech , als erwachsener Mensch sollte man doch wissen, wie viel man isst", so ein User auf Reddit.

Preise können nur so gehalten werden

Zudem spiele auch die Preispolitik eine Rolle, wie Cheok weiter erklärt. "Unsere Einkaufspreise sind in den letzten Jahren um bis zu 50 Prozent gestiegen. Weniger Verschwendung hilft uns, die Preise für alle fair zu halten. Das hingegen leuchtet vielen Gästen wiederum ein. Besonders im sozialen Umfeld des Berliner Platzes in Erfurt, wo das Restaurant liegt, kommt das gut an. "Viele Menschen hier haben kein großes Budget", sagt Cheok.