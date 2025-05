Am Flughafen Palma de Mallorca hat McDonald’s seine bislang größte Filiale in Europa eröffnet. Mit 1.000 Quadratmetern Fläche, hochmoderner Technik und rund 200 neuen Arbeitsplätzen setzt die Fast-Food-Kette ein deutliches Zeichen – doch der Zugang ist nicht ganz so einfach. Vor allem deutsche und österreichische Urlauber können nicht einfach so rein. Warum nicht?

Die neue Filiale befindet sich am Flughafen Son Sant Joan in Palma auf Mallorca – genaugenommen im Sicherheitsbereich auf Ebene P30, Modul A. Das bedeutet, sie liegt im Abflugbereich für sogenannte Non-Schengen-Flüge. Zutritt haben also nur Passagiere, die in Länder außerhalb des Schengen-Raums reisen, beispielsweise in die USA oder nach Großbritannien.

Liste aller Non-Schengen-Destinationen: Vereinigtes Königreich : London (verschiedene Flughäfen), Manchester, Birmingham, Edinburgh, Glasgow, Bristol, Newcastle, Leeds/Bradford, Liverpool, East Midlands

: London (verschiedene Flughäfen), Manchester, Birmingham, Edinburgh, Glasgow, Bristol, Newcastle, Leeds/Bradford, Liverpool, East Midlands Irland : Dublin

: Dublin Marokko : Marrakesch, Nador, Fez

: Marrakesch, Nador, Fez Algerien : Algier

: Algier USA : Newark (New York)

: Newark (New York) Türkei: Istanbul, Antalya, Dalaman

Istanbul, Antalya, Dalaman Moldawien : Chișinău

: Chișinău Serbien : Belgrad

: Belgrad Israel: Tel Aviv

McDonald's-Besuch bei Mallorca-Urlaub tabu Wer von Palma de Mallorca zurück nach Wien, Salzburg oder Innsbruck fliegt, bleibt innerhalb des Schengen-Raums und kann das Restaurant daher nicht besuchen.

Nur Österreicher, die eine Destination außerhalb des Schengen-Raums ansteuern, etwa einen Flug in die USA, nach Großbritannien oder ein anderes Drittland gebucht haben, kommen in den Bereich, in dem sich die Filiale befindet.

Filiale der Ultimative Auf einer Fläche von rund 1.000 Quadratmetern bietet der Standort acht Produktionslinien und 40 digitale Bestellterminals. Die Filiale ist Teil eines umfassenden Modernisierungsprogramms des Flughafens. Mit der Eröffnung Anfang Mai entstanden etwa 200 neue Jobs, womit McDonald’s seine Belegschaft auf den Balearen auf rund 1.000 Mitarbeitende erhöht. Der weltgrößte McDonald's in Florida verzeichnet im Vergleich dazu 1.765 Quadratmeter.