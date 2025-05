Die rund 9.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei McDonald's in Österreich bekommen künftig mehr Lohn. Bei den Kollektivvertragsverhandlungen einigten sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter auf ein Plus von 3,9 Prozent, teilte die Gewerkschaft vida am Donnerstag mit. Die Lehrlingseinkommen steigen durchschnittlich um 4,1 Prozent. Darüber hinaus wurden weitere Verbesserungen der Rahmenbedingungen ausgehandelt, so die Gewerkschaft.