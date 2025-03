Das sogenannte "Minecraft Movie Meal" enthält neben Speis und Trank auch ein exklusives Sammlerstück. Die sechs verschiedenen Sammelfiguren sind speziell für Erwachsene gestaltet und zeigen legendäre McDonald's-Charaktere wie Grimace, Hamburglar und Birdie the Early Bird – in ikonischer Minecraft-Optik. Deshalb auch der Name.

Ab wann ist es erhältlich?

​Das Minecraft Movie Meal, oft als "Happy Meal für Erwachsene" bezeichnet, ist in Österreich ab dem 1. April 2025 in allen teilnehmenden McDonald's Restaurants erhältlich. Zuvor gab es im Oktober 2022 in den USA bereits ein ähnliches Angebot: ein Happy Meal für Erwachsene in Kooperation mit der Marke "Cactus Plant Flea Market".