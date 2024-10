Nach Lebensmittelvergiftungen: McDonald´s verkauft den "Quarter Pounder" wieder

In den USA wurden in jüngster Zeit landesweit 75 Fälle von Lebensmittelinfektionen mit Kolibakterien festgestellt. In Colorado starb demnach ein älterer Mensch an der Infektion. Die meisten Erkrankten, 42, hatten laut Behörden angegeben, zuvor einen "Quarter Pounder" (in Europa als Hamburger Royal bekannt) bei McDonald´s gegessen zu haben.

Die Fastfood-Kette nahm den Burger nach dem Auftreten von den Lebensmittelvergiftungen in zwölf Bundesstaaten daraufhin von der Karte.