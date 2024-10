Kolibakterienausbruch in McDonald's-Fillialen: Ein Toter

Der Aktienkurs von McDonald's ist abgesackt, nachdem Restaurants der Kette in mehreren US-Staaten mit einem Kolibakterienausbruch in Verbindung gebracht wurden.

Laut der Gesundheitsbehörde CDC starb eine Person und zehn wurden in Krankenhäusern behandelt. Insgesamt seien 49 Fälle in zehn Staaten bekanntgeworden, die meisten in Colorado und Nebraska. Der Aktienkurs der weltgrößten Fast-Food-Kette fiel im nachbörslichen US-Handel am Dienstag zeitweise um über sechs Prozent.