Dass die Künstliche Intelligenz (KI) immer mehr in unseren Alltag einzieht, ist nichts Neues. Doch nun soll die KI auch bei McDonald's zu einem festen Bestandteil werden. Durch ihren Einsatz soll der Kundenservice optimiert werden, indem die KI nicht nur die hungrigen Menschen bedient, sondern auch einen reibungslosen Ablauf in den Restaurants verspricht.

"Unsere Restaurants können, offen gesagt, sehr stressig sein. Wir haben Kunden an der Theke, wir haben Kunden an unserem Drive-in, Lieferanten, die für die Online-Bestellungen kommen (...). Das ist eine Menge für unser Personal" , erklärte Rice gegenüber dem Medium.

Doch welche Aufgabe hat die KI in dem Unternehmen?

Wie The Wall Street Journal berichtet, will McDonald's bei insgesamt 43.000 Filialen die KI einführen. Vor allem bei Küchengeräten und beim Drive-in soll das technische Update durchgeführt werden.

Das Restaurant hofft, dass ein besseres Konsumerlebnis dabei helfen wird, die Verkaufsziele effektiver zu erreichen. Außerdem will der Fast-Food-Konzern die Zahl der treuen Kunden sowie Kundinnen bis 2027 von 175 Millionen auf 250 Millionen erhöhen .

Die KI kann diese Daten dann auf frühe Anzeichen von Wartungsproblemen analysieren und für weniger Probleme in den Fast-Food-Filialen sorgen.

McDonald's erforscht auch den Einsatz von Computer Vision, der KI-Form, die hinter der Gesichtserkennung steht. Dabei soll das Gesicht der Konsumenten und Konsumentinnen gescannt werden, bevor sie ihre Bestellungen erhalten. Damit soll festgestellt werden, ob die Bestellungen korrekt sind. "Wenn wir diese Probleme proaktiv angehen können, bevor sie auftreten, wird das in Zukunft zu einem reibungsloseren Betrieb führen", erklärte Rice weiter.

Die KI soll auch dabei helfen, Abläufe in den Filialen zu überwachen. Der Burger-Riese will einen "virtuellen KI-Manager" einführen, der administrative Aufgaben wie die Schichtplanung für die Manager und Managerinnen übernimmt. Zudem soll durch das Sammeln von Kundendaten ein besserer Service ermöglicht werden: "Ein Kunde, von dem wir wissen, dass er unsere süßen Leckereien liebt, könnte über die App ein Angebot für einen McFlurry an einem heißen Sommertag erhalten", erklärte Rice.