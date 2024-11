Riechen nach Pommes Frites oder Apfeltasche: McDonald's bringt Duftkerzen raus

Jede Jahreszeit hat so ihren Reiz. Wenn die Tage kürzer, die Nächte länger und das Wetter draußen rau und ungastlich werden, dann wird Gemütlichkeit in den eigenen vier Wänden wieder großgeschrieben: In eine dicke Decke gehüllt, auf der Couch ein Buch lesen, ein wenig dösen, ein wärmendes Häferl Tee oder Kakao schlürfen. Herrlich. Eine Kerze darf in dem Wohlfühlszenario freilich auch nicht fehlen, wie sie den Raum mit ihrem flackernden Schein in warmes, wohliges Licht taucht. Oh, besinnliche Vorweihnachtszeit.

Und was könnte die dunkle Jahreszeit besser erhellen als ein Hauch von heißem Fett oder geschmolzenem Vanilleeis in der Luft? McDonald’s Österreich will die Komfortzone von Sofadecken und Teelichtern auf ein neues Level heben und bringt mit der "Iconic Candle Collection" drei streng limitierte Kerzen in den Duftrichtungen von McDonald’s Produkte auf den Markt: Apfeltasche, McFlurry und Pommes.