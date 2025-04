Das sind die ungewöhnlichsten McDonald's-Filialen der Welt

In manchen Städten legen McDonald's-Filialen einen außergewöhnlichen Auftritt hin.

McDonald’s ist in über 100 Ländern vertreten und meist erkennt man die Filialen schon von weitem. Klassisch ist etwa das große neongelbe M und die derzeit eher in braun gehaltene Fassende. Doch es gibt einige, die aus dem Raster fallen – architektonisch, kulturell oder geschichtlich. Hier sind die ungewöhnlichsten McDonald’s Restaurants weltweit.

1. McDonald's in einem Flugzeug – Taupo, Neuseeland In der kleinen Stadt Taupo auf der Nordinsel Neuseelands steht ein echter Passagierjet vom Typ DC-3 – und darin gehen tatsächlich Burger & Pommes über die Theke. Der stillgelegte Flieger wurde Teil des McDonald’s-Restaurants und ist heute ein beliebter Foto-Hotspot. Der vordere Teil ist ein Essbereich mit Aussicht ins Cockpit. Einen Flugzeug-McDonald's gab's bis vor wenigen Jahren übrigens auch in Österreich. In Schwechat (NÖ) fanden dort vor allem Kindergeburtstage statt.

2. Art-déco-McDonald's – Budapest, Ungarn In Budapest findet man eine der edelsten McDonald’s-Filialen weltweit. Auf den ersten Blick wirkt der Standort eher wie ein stilvolles Restaurant als wie eine typische Fast-Food-Kette. Inmitten von Ledersesseln und einer eleganten Art-déco-Ausstattung im Stil der 1920er Jahre wirken Pommes, Big Macs & Co. wie ein Gourmet-Menü. Am Wochenende legt dort übrigens auch ein DJ auf.

3. McDonald's im Zug – Barstow Station, Kalifornien, USA Auf halbem Weg zwischen Los Angeles und Las Vegas liegt die Barstow Station, ein Rastplatz mit einer McDonald's-Filiale, die sich in alten Eisenbahnwaggons befindet. Man isst hier buchstäblich im Zug, was für Roadtrip-Fans ein echter Zwischenstopp-Hit ist.

4. Historische Markt-Filiale – Bray, Irland In Bray, einer Stadt südlich von Dublin, befindet sich eine McDonald's-Filiale im Tudor-Stil. Im 19. Jahrhundert diente das Gebäude als eine Art Indoor-Markt, das historische Feeling wurde bis heute beibehalten. Im Erdgeschoss befindet sich seit 1997 McDonald’s, in den oberen Stockwerken sitzt die Stadtverwaltung von Bray.

© Google Maps

5. Monumentale Ex-Bank – Kristiansand, Norwegen Ein weiteres Highlight unter den McDonald’s-Filialen befindet sich in einem beeindruckenden historischen Gebäude im südnorwegischen Kristiansand. Ursprünglich beherbergte das Bauwerk eine Bank – die massiven Originaltüren sind bis heute erhalten und denkmalgeschützt.

6. Moderne Spiegel-Konstruktion – Batumi, Georgien Der georgische Architekt Giorgi Khmaladze entwarf dieses McDonald’s-Restaurant als einen ruhigen Rückzugsort, der einen klaren Kontrast zur hektischen Stadtumgebung bildet. Umgeben von einem Teich, in dem sich das moderne, geometrische Gebäude spiegelt, fügt sich die Filiale harmonisch in ihre Umgebung ein. Das Gebäude könnte sich auch im Silicon Valley befinden.

7. Jugendstil-Gebäude – Porto, Portugal Einst als Imperial Café in Porto bekannt, beherbergt das historische Gebäude aus den 1930er-Jahren heute eine McDonald’s-Filiale. Als die Kette das Gebäude erwarb, war eine umfassende Renovierung notwendig. Doch die beeindruckende Adlerstatue, die Kronleuchter, die geschnitzte Holzverzierungen und kunstvolle Glasfenster im Jugendstil blieben erhalten.

8. Blaue Version – Sedona, Arizona, USA Nicht jedes McDonald’s-Restaurant folgt den typischen Markenfarben Rot und Gelb. Diese Filiale in Sedona, Arizona, musste sich an die besonderen Vorgaben der örtlichen Behörden anpassen und erhielt daher ein einzigartiges Farbschema in Grünblau und Orange. Das Gebäude selbst spiegelt zudem die charakteristische Architektur der Region wider.