Was ist passiert?

Ein Bewohner von Chatham County, Dylan Johnson, war gerade in der Arbeit, als er auf Überwachungsvideos sah, dass Kriminelle versuchten, in sein Haus einzubrechen. Prompt wählte er den Notruf 911, doch am anderen Ende der Leitung blieb es still. Gegenüber dem lokalen Nachrichtenportal AZ Family erklärte Johnson: "Ich habe dreimal vergeblich versucht, jemanden bei 911 zu erreichen". Erst beim vierten Mal meldete sich eine Polizeibeamtin - doch dann folgte die nächste Überraschung.