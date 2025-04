Über 860 Rezensionen hat das Restaurant auf Tripadvisor bereits erhalten und in Summe stolze 4,5 von 5 Punkten ergattert. Eine durchaus solide Bewertung, doch schießt sich das Chiang Mai Breakfast World mit dieser Marketing-Kampagne ins Aus? Im Netz sorgt die ungewöhnliche Rabatt-Aktion, welche an Gewicht und Körperform gekoppelt ist, für eine hitzige Diskussion.

Das bei Touristen beliebte Restaurant befindet sich in der thailändischen Stadt Chiang Mai und wird auf Instagram als "gemütliches Restaurant und deutscher Biergarten im Grünen in der Altstadt" betitelt. Eine bunte Stangenkonstruktion , die sich im Eingangsbereich des Lokals befindet, sorgt derzeit für Wirbel.

Besonders dünne Menschen, die durch die äußerst schmale Spalte ganz außen passen, erhalten 20 Prozent Rabatt auf ihre Bestellung. Wer nicht durch die engen Lücken passt, muss durch den breiteren Spalt gehen und "leider" den vollen Preis bezahlen ("Full Price, sorry").

Manche rühmen sich im Netz damit, durch eine der schmalsten Spalten gepasst zu haben, andere wiederum wollen den "lustigen" Moment festhalten, sich mit Mühe und Not durch die Lücken zu drücken. Die damit generierte Reichweite bringt dem Restaurant mit wenig Aufwand viel Aufmerksamkeit. Doch viele User äußern auch ihren Unmut.

Hitzige Debatte im Netz

Die deutsche Autorin und Content Creatorin Louisa Dellert betont in einem Video: "Um es mal herunterzubrechen: Skinny sein wird belohnt und nicht skinny sein, wird bestraft. [...] Körper auszuschließen, ist Diskriminierung." Einige User teilen ihre Meinung: "Manchmal frage ich mich wirklich, was mit der Welt los ist 🙄😒" oder "Also ich bin sehr schlank und mir kommen diese Abstände problematisch knapp vor. Da wird Untergewicht 'belohnt'", heißt es da etwa.

Andere Nutzer wiederum können die Entrüstung nicht teilen: "Mein Gott, das ist doch nur ein Gag vom Laden, die gehen doch davon aus, dass die meisten nicht durch diese Spalten passen. Die wollen ja kaum jede/r/m zweiten Rabatte schenken", lautet einer der Kommentare. Ein anderer User schreibt: "Wo genau ist jetzt die Bestrafung, wenn der Ursprungspreis gleich bleibt?"