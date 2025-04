Restaurant verkaufte Straßentauben als "gebratene Ente"

Wer im Lokal gerne knusprig gebratene Ente isst, dem wird gleich anders zumute werden. Denn in einem Chinarestaurant in Madrid wurde der Kundschaft kein saftiges Entenfleisch serviert, sondern das Fleisch von Straßentauben untergejubelt.

Die Polizei wurde tätig, nachdem mehrere Kunden gesundheitliche Probleme wie Übelkeit oder Magenbeschwerden beklagt haben, die mit Besuchen in jenem Lokal in Verbindung standen.

Schädlingsbefall und gerupfte Straßentauben

Wie die spanische Tageszeitung El Mundo berichtet, fand am 25. März eine Razzia in dem Restaurant, das sich im Stadtteil Usera befindet, statt. Was die Beamten dort vorfanden, verschlug ihnen im wahrsten Sinne des Wortes den Atem: Vergammeltes Fleisch, das zum Trocknen auf einem dreckigen Wäscheständer aufgehängt wurde, Kakerlaken in der Küche, Rattenfallen auf dem Boden und gerupfte Straßentauben.

"Alles roch nach verfaulten Meeresfrüchten, es war fast unerträglich", so einer der anwesenden Beamten.