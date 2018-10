Eine österreichische Spurensuche in Madrid

Zu Abend gegessen wird in Madrid erst ab 22 Uhr. Die ehemalige Markthalle „Mercado de San Miguel“ in der Nähe des Plaza Mayor, ein denkmalgeschützter Genuss-Tempel aus Eisen und Glas, bietet einen idealen Einstieg in die spanische Esskultur.

Man schlendert an den Verkaufsständen und Tapas-Bars vorbei, trifft seine Wahl, genießt das Mahl an einem Tisch in der Mitte und beobachtet das muntere Treiben. Und so gilt: Ob Genuss oder Geschichte, ob Grünanlage oder Prunkbauten, in Madrid kommt man rund um die Uhr auf seine Kosten.

