Am 6. Oktober (20.15 Uhr, Sat.1) startet die 13. Staffel des Reality-Formats "Promi Big Brother". Zudem gibt es schon ab 4. Oktober einen 24-Stunden-Livestream. Nach und nach werden die neuen Kandidaten bekanntgegeben – inzwischen wurden die ersten zwölf Teilnehmenden verraten. Neben dem Wiener Social-Media-Star SatansBratan (über 830.000 Follower auf TikTok und Instagram) wird auch Boyband-Sänger Marc Terenzi dabei sein. Der Sänger wagt nach turbulenten Zeiten einen Neuanfang und zieht in das "Promi Big Brother"-Haus. Der 47-Jährige gehört zu den Kandidaten der neuen Staffel, wie Sat.1 am Montag bekannt gab.

"Promi Big Brother" 2025: Wer sind die Kandidaten? Satansbratan

Sarah-Jane Wollny

Andrej Mangold

Achim Petry

Michael Naseband

Christina Dimitriou

Laura Blond

Karina2you

Marc Terenzi

Doreen Dietel

Paco Herb

Pinar Sevim

Terenzi hofft auf Rückkehr ins Reality-TV Für Terenzi, einst Mitglied der Boygroup Natural und Ehemann von Sarah Connor, soll es die Rückkehr ins Reality-TV werden. 2017 gewann der Sänger, der in den USA geboren wurde, das RTL-Dschungelcamp. Dort hatte er sich mit einem Sprach-Mischmasch zum Publikumsliebling gemausert ("The Regels sind the Regels und wir müssen them einhalten"). Zuletzt erlebte Terenzi privat einige Höhen und Tiefen. 2022 kam er mit Moderatorin Verena Kerth zusammen, 2023 machte er ihr einen Heiratsantrag. 2024 gab das Paar die Trennung bekannt, 2025 trafen sich beide wieder vor Gericht und Terenzi wurde vom Vorwurf der vorsätzlichen Körperverletzung an Kerth freigesprochen. Nach Angaben von Sat.1 hat er zudem einen Klinikaufenthalt für Entzug und psychische Gesundheit hinter sich.