Sarah-Jane Wollny wurde vor allem durch ihre Teilnahme an der Reality-TV-Show "Die Wollnys" auf RTL2 bekannt, bei der die Großfamilie mit insgesamt acht Kindern mit den Kameras begleitet werden. Mutter Silvia sorgte mit ihrer Kindererziehung (plus ausgefallenen Namen) und lustigen Sprüchen für unterhaltsame TV-Abende.

Doch trotz der starken Gewichtsreduktion war die Influencerin mit über 291.000 Fans nicht mit ihrem Körper zufrieden: "Es ist ein bisschen unangenehm, mit den 'Winke-Winke-Armen' oder an den Beinen. Bei jedem Schritt fühlt es sich an, als würde ein Erdbeben durch meine Beine gehen", erklärte die junge Frau und berichtete, dass sie sich bald einem Beauty-Eingriff unterziehen möchte.

Hautstraffung auf Instagram geteilt

Und kurz darauf war es dann so weit. Auf Instagram teilte sie am 6. März 2025, dass sie sich einem "Body Countouring"-Eingriff unterzogen hat. Dabei wurde vor allem die überschüssige Haut an Sarah-Janes Körper, die sich nach der Gewichtsabnahme gebildet hat, entfernt. Auch eine Bauchdeckenstraffung wurde dabei vorgenommen. In einer Instagram-Story berichtete sie nach dem Eingriff: "Mir geht es soweit ganz gut. Schmerzen, muss ich sagen, habe ich seit der OP keine." (...) Es ist eher so ein Druckgefühl und man ist ein wenig eingeschränkt."