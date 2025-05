Ex-Paar Marc Terenzi und Verena Kerth traf sich vor Gericht wieder

Knapp ein Jahr nach ihrer Trennung haben sich Sänger Marc Terenzi und Moderatorin Verena Kerth vor Gericht wiedergesehen. Der Anlass: Vor knapp zwei Jahren, am 22. August 2023, soll Terenzi zur Mittagszeit unter Alkoholeinfluss in einem Hotel in St. Georg seine damalige Verlobte "geschlagen und über den Fußboden durch das Hotelzimmer gezerrt haben".

Die Geschädigte soll Schürfwunden an Ellenbogen und Knien erlitten sowie einen abgerissenen Fingernagel davongetragen haben. Das Gericht sprach den 46-Jährigen schließlich von den Vorwürfen frei.

Rede von "toxischer Beziehung"

"Wir können nicht mit der erforderlichen Sicherheit klären, ob das passiert ist", sagte Amtsrichterin Lena Dammann. Deshalb heiße es in diesem Fall: In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten. Es sei offensichtlich, dass Marc Terenzi und Verena Kerth in einer "toxischen Beziehung" gelebt haben, in der sich beide Verletzungen zugefügt haben und in der "beide als Verlierer herausgehen", sagte die Amtsrichterin.