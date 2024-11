Der Fußballer zieht für seine Sport-Karriere in die USA und musste sich von Frau Louisa und seinen zwei Kindern verabschieden.

Nader Jindaoui geht in die USA: Kritik für Trennungs-Video

Bis Ende Juni 2024 stand der Fußballer und Influencer Nader El-Jindaoui (28) bei Hertha BSC unter Vertrag. Nun möchte der Sportler seinen Traum vom Profifußball in den USA verwirklichen. Seit Oktober trainiert er beim MLS-Club (Major League Soccer) LA Galaxy.

Auch Naders Frau Louisa (24) sowie die zwei gemeinsamen Kinder Imani und Nidal waren für ein paar Wochen mit ihm in Los Angeles, sind vor wenigen Tagen aber wieder nach Deutschland zurückgereist. Der Fußballer hingegen wird in den Vereinigten Staaten bleiben. Videos, die sie zur Verabschiedung in den sozialen Medien gepostet haben, sorgten für Verwirrung und Kritik.

Gerüchteküche brodelte Nader teilte mit seinen 3,3 Millionen Follower und Followerinnen auf TikTok ein Video, das seine Frau in Tränen aufgelöst zeigt. Anschließend folgen Aufnahmen von Tochter Imani. Im Hintergrund läuft melancholische Musik, der Vintage-Filter lässt das Ganze wie Erinnerungen aus längst vergangen Tagen aussehen. Lediglich mit einem "Bye bye" versah der Social-Media-Star den Clip.

Fans blieben ratlos zurück und vermuteten das Schlimmste: "Ist Imani tot?" oder "Tut mir leid, aber was ist mit Imani?", heißt es mehrmals in der Kommentarspalte. Es folgen etliche Fragen wie "Was ist passiert?" oder "Kann mir jemand erklären, was los ist?"

Wenige Tage später dann die Auflösung: Louisa ist mit den beiden Kindern zurück nach Berlin geflogen. Das Video sollte den Trennungsschmerz zum Ausdruck bringen.

Verabschiedung: Kritik für TikTok-Videos Doch die Art und Weise der Inszenierung und der Mangel an Informationen stößt so manchen Fans sauer auf. In TikToks Kommentarspalten äußern sie ihre Kritik: "Was ist daran so schwer, ein Statement zu machen?"

"Warum machen sie bitte solche Videos? Ich habe gedacht, dass sie gestorben ist."

"Ich denke, das ist Marketing."

"Leute, es ist gar nichts passiert! Keinen Plan, warum die das so darstellen."

Nader, der seit rund sechs Jahren auf Social Media aktiv ist, wurde schon öfter mit Kritik konfrontiert. Der ehemalige Hertha-Kicker hat jedoch momentan ganz andere Sorgen: "Ich vermisse die Kinder und Luisa sehr" und "Das ist das erste Mal seit fünf oder sechs Jahren, dass ich komplett alleine bin", gesteht der gebürtige Berliner auf Instagram. Das war auch der Grund, weshalb er seinen 28. Geburtstag vor wenigen Tagen ganz alleine feierte.

Wird Louisa nach Amerika ziehen? Wie sich die Zukunft der Familie aussehen wird, ist noch ungewiss. Louisa erklärt auf TikTok: "Ich weiß nicht, ob ich mir in Leben in Amerika vorstellen kann. Ich kann aber auch nicht von Nader erwarten, dass er seinen Traum aufgibt. Wir werden uns bald entscheiden müssen: Ziehen wir nach Amerika, bleiben wir in Deutschland oder werden wir getrennt voneinander leben?"