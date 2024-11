Seit Juli 2024 ist Profikicker Cristiano Ronaldo (auch als CR7 bekannt) nicht nur auf dem Rasen, sondern auch auf YouTube zu finden. Auf dem Kanal gibt er Einblick hinter die Kulissen seiner Fußballkarriere und spricht über seinen Lifestyle – vor allem mit seinem Freund Rio im Podcaststil. In einem aktuellen Video enthüllt der Star, dass er bald einen neuen Gast zu seinem Channel einladen möchte.

Ist YouTube-König Mr. Beast der geheime Gast?

Unter dem YouTube-Video von Chistiano Ronaldo wünschen sich die Fans vor allem den Fußballer Lionel Messi. "Wenn es nicht Messi ist, dann wird das Internet intakt bleiben", schreibt ein User. "Stellt euch vor, Messi und Cristiano gehen zur gleichen Zeit in den Ruhestand und beide gehen zu Cristianos Podcast und sprechen über all die Jahre, in denen sie sich gegenüberstanden. Das wäre pures Kino", kommentierte ein weiterer Nutzer.