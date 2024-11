Bei der ComplexCon in Las Vegas erklärte der Influencer, dass er sich für die Olympia "ganz sicher" einen Platz sichern wird. "2028 werde ich mit Sicherheit an den Olympischen Spielen teilnehmen", erklärte der US-Amerikaner bei einer Podiumsdiskussion. "Ich werde 100 Meter und 50 Meter laufen und vielleicht 200 Meter." Watkins wurde daraufhin erklärt, dass es keine 50-Meter-Läufe gäbe, daraufhin konterte der Netz-Star: " Sie wissen, was ich meine, dann eben 100 Meter. "

IShowSpeed fordert Olympia-Athleten heraus

Am 7. November teilte der Streamer ein Video, in dem er gegen den US-amerikanischen Sprinter Noah Lyles in einem 50-Meter-Rennen angetreten ist. IShowSpeed und der Olympia-Sieger, der bei den Sommerspielen in Paris die Goldmedaille im 100-Meter-Lauf sichern konnte, traten um 10.000 US-Dollar gegeneinander an. Noah Lyles gewann das Rennen, bei dem unter anderem auch YouTuber Mr. Beast anwesend war.