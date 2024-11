Mike Tyson vs. Jake Paul: Wann ist der Kampf nach deutscher Uhrzeit?

Nur noch wenige Stunden und das womöglich "meistgesehene Boxereignis der modernen Boxgeschichte" steht an. So jedenfalls bezeichnete es Jake Pauls Promoter Nakisa Bidarian. Am Freitag, dem 15. November (22 Uhr Ortszeit) werden Internet-Star Jake Paul (27) und Boxlegende Mike Tyson (58) in den Ring steigen und ihre Kräfte messen. Das Spektakel findet im AT&T Stadium, in dem rund 80.000 Fans erwartet werden, in Arlington (Texas) statt.