Mysteriöser Erfolg? Netflix-Hype um "Der Tränenmacher"

In der Besprechung des Netflix-Films auf der Plattform butwhytho geht es in diesem Ton weiter: „Ein völlig verwirrender, völlig uninteressanter Film. Da es keinerlei Faktoren gibt, die irgendwie erlösend wirken, kann man nur hoffen, dass diese eindeutig leidenschaftlichen Teenagerschauspieler noch Chancen bekommen, an Projekten mitzuwirken, die ihrer Zeit würdig sind.“

0 % Zustimmung

Warum in einer Streaming-Kritik eine Streaming-Kritik zitiert wird? Weil sich dieser Film dadurch auszeichnet, besonders schlechte Bewertungen (mit teilweise 0 %), zu kassieren, und gleichzeitig besonders erfolgreich zu sein.

Die gesammelten Zuschauerbewertungen auf dem Kritikenportal Rotten Tomatoes sind aber auch nicht besser. Auf gerade 56 Prozent kommt die italienische Mystery-Romanze. Dennoch hat sich der Anfang April veröffentlichte Young-Adult-Film zu einem wahren Hit auf Netflix gemausert. Innerhalb von zehn Tagen konnte er weltweit 33,2 Millionen Abrufe (Views) sammeln.

Ein Blick in die Handlung: In den Gängen eines Waisenhauses erzählt man sich die Legende des „Tränenmachers“, einem geheimnisvollen Handwerker, der in einer Welt, in der es kein Weinen gibt, auf Wunsch Kristalltränen erzeugt, um Menschen dieses Gefühl erleben zu lassen.