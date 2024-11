Jake Paul vs. Mike Tyson: Wie hoch ist die Gage für den Boxkampf?

Bereits die Ankündigung dieses Boxkampfs sorgte für etliche Schlagzeilen. Für den Streaming-Giganten Netflix werden der ehemalige Schwergewichts-Weltmeister Mike Tyson (58) und Social-Media-Star Jake Paul (27) am 15. November 2024 um 22 Uhr (Ortszeit) in Dallas in den Ring steigen und die Fäuste sprechen lassen.