Bill Gates ist der bekannteste Philantrop auf Erden, und auch jener, der dafür am meisten attackiert wird. In der Dokureihe „What's Next?“ widmet sich der Microsoft-Gründer Entwicklungen (z. B. Künstliche Intelligenz) und Problemen unseres Planeten und trifft Menschen, die er aus seinem wohltätigen Schaffen kennt: Klima-Aktivisten und Forschende, die an technischen Lösungen arbeiten, aber auch Prominente wie den Immunologen Anthony Fauci, den "Avatar"-Regisseur James Cameron, die Popstars Lady Gaga und Bono, sowie US-Politiker Bernie Sanders.