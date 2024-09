Stefan Raab sendet vor Boxkampf rätselhaftes Lebenszeichen

Auf Instagram tauchte am Freitag ein Video auf, in dem man einen vermeintlich stark übergewichtigen Raab sieht, der sich keuchend an einem Box-Sack abarbeitet, schwerfällig Liegestütze macht und schließlich erklärt: "Das hilft alles nichts!" Mittendrin hört man eine weibliche Stimme fordern: "Mehr Energie, bitte!" Dann die Auflösung: Raab wird angeblich von Fitness-Influencerin Pamela Reif in Form gebracht.