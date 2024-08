Stefan Raab boxt sich wieder ins Rampenlicht

Sie wird von einigen bereits sehnsuchtsvoll erwartet: Die Rückkehr von Show-Legende Stefan Raab. Am 14. September soll es dann so weit sein - und der 57-jährige Entertainer wird gegen die 46-fache Box-Weltmeisterin Regina Halmich zum dritten Mal in den Ring steigen. Ihr Kampf geht damit in die letzte Runde und wird mit einer Pre-Show der Superlative eigeläutet: Neben den Ex-Boxweltmeistern Dariusz Michalczewski und Firat Arslan werden bei der Show zahlreiche weitere Promis vertreten sein. Moderiert wird der Abend von Elton, Kommentator ist Frank "Buschi" Buschmann und Laura Wontorra berichtet am Boxring.