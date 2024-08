Im ORF-III-Studio spricht Moderator Reiner Reitsamer mit Society-Expertin Lisbeth Bischoff und ORF-Journalist Roland Adrowitzer über das Leben und die zahlreichen Facetten des am 12. August im 92. Lebensjahr verstorbenen „Baumeisters der Nation“, der als eine der schillerndsten Persönlichkeiten des Landes gilt.

Von der Wiege bis zur Bahre

Anschließend bringt ORF III ein Dacapo des kürzlich erstmals ausgestrahlten Exklusivinterviews „Richard Lugner – Die unbekannte Seite“ (10.45 Uhr), das Denise Seifert kurz vor seinem Tod mit ihm geführt hat. Darin spricht Lugner über seine Kindheit in den 1930er und 1940er Jahren, über den prägenden Verlust seines Vaters durch den Krieg und die wichtige Rolle seiner Mutter, die ihm bereits in jungen Jahren Biografien berühmter Männer näherbrachte und so den Grundstein für seine spätere Karriere legte. Im Gespräch erzählt er außerdem, warum er Bundespräsident werden wollte, wie er es mit über 90 Jahren mit der Ehe hält, welchen Stellenwert der Opernball für ihn hat oder wie es ihm mit dem Älterwerden ergeht.