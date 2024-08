Familie: Beisetzung von Richard Lugner am 31. August

Der am Montag verstorbene Wiener Unternehmer und Society-Löwe Richard Lugner wird am Samstag, dem 31. August im engsten Familien- und Freundeskreis beigesetzt. Zuvor findet um 9.00 Uhr im Wiener Stephansdom eine Gedenkstunde und öffentliche Aufbahrung statt. Das teilte die Familie am Mittwoch der APA mit. "Zur Gedenkstunde für Lugner im Stephansdom sind alle Wiener, ganz Österreich und darüber hinaus eingeladen, gemeinsam Abschied zu nehmen", hieß es in dem Statement.