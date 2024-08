Thomas Gottschalk: "Richard Lugner hat den Opernball trivialisiert"

Am 12. August ist Baumeister Richard Lugner 91-jährig in seiner Villa in Döbling verstorben. Auch zwei Wochen nach seinem Tod beschäftigt dieser noch die Menschen. So wurde "Mörtels" Ableben jetzt auch im Podcast "Die Supernasen" von Mike Krüger und Thomas Gottschalk thematisiert.

Der Moderator, der selbst schon öfter auf dem Wiener Opernball war, zeigte sich eher weniger begeistert von Richard Lugners Auftreten dort.