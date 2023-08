"Gestört": Gottschalk beleidigt Lugner - und was der Baumeister dazu sagt

"Ich hatte einmal einen unsäglichen Auftritt in der Lugner City. Dieser Lugner, das ist der gestörte Wiener, der immer wieder irgendwelche Zwölfjährigen aus Hollywood einfliegen lässt, um sie über den Opernball zu schleifen. Die wissen alle nicht, worauf sie sich einlassen", so Gottschalk in der Folge "Minibars und Möbelhäuser".

Natürlich habe auch Gottschalk für diesen Auftritt "richtig gutes" Geld bekommen und wurde dazu angehalten mit jedem Besucher ein Glas Champagner zu trinken.

"Dann hat der Sack aber, das fand ich furchtbar, in diesem Möbelhaus da gab's dann ein Glas Champagner mit dem Gottschalk, dafür musste man aber einen Euro zahlen. Und dann stand eine Schlange von 200 Leuten mit so einem Pappbecher. Und die mussten immer erst einen Euro reinwerfen, dann haben sie einen schalen Champagner bekommen. Aber ich habe mit jedem ein Glas Champagner mitgetrunken. Auch Gott, das war furchtbar", erzählt er da.

"Wir haben Sachen gemacht in unserer Karriere, an die wir nicht mehr erinnert werden möchte", so sein Fazit daraus.

Auch Baumeister Richard Lugner kann sich noch gut an dieses Engagement erinnern. "Das Ganze hat für uns damals Franz Antel organisiert", so Lugner zum KURIER.

"Und den Sekt gab es sicher in Gläsern und nicht in Pappbechern", so Lugner.

"Er war zu mir immer freundlich und ich habe ihn im Folgejahr bei einem Oktoberfest wiedergetroffen. Warum er jetzt so auf mich losgeht, kann ich nicht sagen. Aber es spricht ja für sich, wenn er da von zwölfjährigen Mädchen und so weiter spricht. DAS ist alles sehr gestört", sagt Lugner dazu.