Mike Krüger zum "Supernasen"-Jubiläum: "Thomas hat den längeren Riecher"

Mega-Spektakel in Velden am Wörthersee – zum 40. Jubiläum der Kultfilme "Die Supernasen" (Lisa Film) ließen sich die beiden Show-Dinos Thomas Gottschalk (72) und Mike Krüger (70) nicht zweimal bitten. "Ich hatte so einen Rummel schon auch ein bisschen erwartet, weil mir von meinen Insider-Quellen aus Österreich einiges zugetragen wurde. Und ich muss auch ehrlich sagen, in Österreich ist es immer schon anders als in Deutschland. Die Österreicher haben auch ein ganz anderes Verhältnis zu ihren Stars, ob das jetzt nun deutsche oder österreichische sind. Thomas hat vorhin auch bereits gesagt, wenn wir im Sacher auflaufen, dann passiert da so etwas wie in keinem deutschen Hotel: 'Herr Krüger, wir haben die Suite für Sie'", so erzählt Mike Krüger im KURIER-Interview.

Das deutsche Multitalent war übrigens seit der Dreharbeiten zum "Schloss am Wörthersee" vor dreißig Jahren (1992) nicht mehr vor Ort. "Das Schloss am Wörthersee haben sie renoviert, ihn nicht", grinste Gottschalk dazu keck.

Die "Wetten dass..?"-Legende sorgte ja kürzlich mit neuer Frisur für mediales Blätterrauschen. "Ich hab’ das mehrfach beklagt, dass heute solche Dinge interessanter sind als das, was man treibt. Also der Wechsel der Frisur, der Wechsel der Frau sind in sozialen Medien oder Gesellschaftsmagazinen ein Grund für Psychologen, sich hinzusetzen und zu sagen, was ich mit meinen kurzen Haaren deuten will oder sagen muss. Und Celebrity-Experten machen sich Gedanken, was da passiert ist. Es ist einfach nur so, dass die Locken dünner geworden sind und da musste etwas passieren."