Doch hat er seinen Körper nur durch rohes Fleisch und regelmäßigem Training so "aufgepumpt"? Ein Skandal 2022 zeigte, dass sein Auftreten mehr Schein als Sein war und erschütterte sein Image. Was macht der Liver King heute?

Brian Johnson um 25 Millionen Dollar verklagt

Die Beichte des Fitness-Gurus brachte ihm nicht nur Kritik, sondern auch eine Klage ein. Ein großer Teil seiner Anhängerschaft gab an, dass er aufgrund Johnsons Lehren an schweren lebensmittelbedingten Krankheiten gelitten hätten. Gegen den Liver King, der der Eigentümer von der Marke Ancestral Supplements und des Unternehmens The Fittest Ever, LLC. war, wurde in New York eine Klage über 25 Millionen Dollar aufgrund von Irreführung eingebracht. Zwar wurde die Klage wieder fallengelassen, dennoch führte die Causa Johnson dazu, dass die Richtlinien für Werbeanzeigen aktualisiert wurden, um Verbraucher zu schützen.