Im selben Jahr gab er an, dass er in Ägypten verhaftet wurde, weil er auf die Pyramiden von Gizeh geklettert ist.

2020 wurde er verhaftet , weil er im Zuge eines Pranks eine Frau in Miami zu Boden gedrückt und geschlagen hat. Die Joggerin, der sich der YouTuber in den Weg stellte, musste über dem Auge genäht werden.

20 Jahre für Motorrad-Diebstahl

Wie mehrere internationale Medien berichten, ist der 33-Jährige am 2. April in dem Geschäftsviertel Bonifacio Global City auf den Philippinen verhaftet worden. Der Grund dafür war, dass er in einem Kick-Livestream Passanten und Passantinnen sowie Sicherheitspersonal belästigt haben soll. So stahl er unter anderem die Kopfbedeckung von Beamten und ein Motorrad – zudem wollte er sogar die Waffe eines Polizisten entwenden. Content Creator Atozy sprach mit dem philippinischen Rechtsanwalt und YouTuber Neil Abayon über die Situation des Verhafteten.