YouTuber Elliot Eastman (26) auf Philippinen entführt und getötet

Der US-amerikanische YouTuber Elliot Eastman (26) lebte seit rund eineinhalb Jahren auf den Philippinen, da er dort "tief in den Bergen die Liebe seines Lebens" gefunden hat. Auf seinem YouTube-Kanal heißt es im Beschreibungstext: "Zamboanga del Norte ist ein kürzlich erschlossenes Gebiet auf den Philippinen, das früher nur per Boot erreichbar war. Ich werde euch mein tägliches Leben als erster und einziger Ausländer zeigen, der hier in Sibuco über einen längeren Zeitraum gelebt hat."

Tragischerweise wurde dem 26-Jährigen dieses Abenteuer zum tödlichen Verhängnis.