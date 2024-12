Schauspielerin in Thailand beim Yoga von Welle mitgerissen – tot

Ihr lebloser Körper wurde am Wochenende nur wenige Kilometer entfernt von der Stelle gefunden, an der sie von der Welle erfasst wurde.

Nur wenige Tage zuvor soll die 24-Jährige ihren Followern in den sozialen Medien erzählt haben, wie sehr ihr Herz für die thailändische Insel, die sie als "Zuhause" bezeichnete, schlägt: "Ich liebe Samui so sehr. Aber dieser Ort, dieser felsige Strand ist das Beste, was ich je in meinem Leben gesehen habe."