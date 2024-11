Bodybuilder stirbt an Herzinfarkt

Der junge Athlet erlitt einen Herzinfarkt und konnte trotz Reanimationsversuchen nicht mehr wiederbelebt werden. Während des Trainings klagte Jose Silva plötzlich über Unwohlsein und brach kurz darauf leblos zusammen.

Bruder verkündete Tod auf Social Media Sein Bruder Tiago würdigte Jose auf emotionaler Weise in den sozialen Medien. "Du warst unglaublich. Ich danke dir für so viel. Ich liebe dich", schrieb er. Er betonte zudem, dass Jose in guter körperlicher Verfassung gewesen sei und keine bekannten gesundheitlichen Probleme hatte. "Der Himmel hat einen Engel bekommen. Jose wurde sehr geliebt", fügte Tiago hinzu.

Genaue Todesursache unklar Was zum Herzinfarkt geführt hat, bleibt weiterhin ungeklärt. Ältere Beiträge in seinen sozialen Medien zeugen jedoch von seiner beeindruckenden Karriere und seinen sportlichen Erfolgen. Ein vergleichbarer Fall in seinem Bekanntenkreis sorgte für Spekulationen: Ein Freund von Jose erlitt im selben Alter einen Herzinfarkt, nachdem er ein Multivitaminpräparat mit Koffein kombiniert hatte. Ob es Parallelen gibt, ist derzeit ungewiss.

Wer war Jose Mateus? Jose Mateus Correia Silva war ein erfolgreicher Athlet in der Bodybuilding-Szene. Bei den südamerikanischen Meisterschaften 2018 erreichte er den neunten Platz in der Kategorie "Men’s Physique bis 179 cm". Ein Jahr zuvor belegte er bei den renommierten Arnold Classic South America in der Kategorie "Men’s Bodybuilding bis 100 kg" den elften Platz.