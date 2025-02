Der erfolgreichste YouTuber MrBeast ist für seine verrückten Aktionen bekannt. Derzeit sorgt er mit seiner "Expedition" in Ägypten für Aufsehen im Netz. James Stephen Donaldson, wie MrBeast mit bürgerlichen Namen heißt, verbrachte 100 Stunden in den Pyramiden von Gizeh und machte dabei seinen Angaben zufolge eine "unglaubliche Entdeckung" .

Von Sauerstoffmangel bedroht

Im 21-minütigen Video erklärte der YouTube-Star mehrfach, dass seine Crew extrem tief unter der Erde sei. In den Aufnahmen sah man sie bei zahlreichen Abstiegen. "Wenn wir weiter herunterklettern, kommen wir so tief unter die Erde, dass das Risiko besteht, dass wir aus Sauerstoffmangel kollabieren", so MrBeast. Konkrete Angaben zur genauen Tiefe wurden jedoch nicht gemacht. Meistens sah man James und sein Team dabei, wie Hieroglyphen entschlüsselt wurden, oder wie sie durch enge Tunnel in unterirdischen Seen gelangten. "Ich habe solche Angst", hört man den 26-Jährigen mehrfach sagen.