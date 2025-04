TV-Persönlichkeit Jennifer Saro ( "Die Bachelorette" , 2023) hat ihr Schweigen gebrochen. Im Mai 2022 hat die 29-Jährige ihren Sohn "Keksi" , wie sie ihn liebevoll nennt, zur Welt gebracht. Auf Instagram zeigt sie Einblicke in ihren Alltag als alleinerziehende Mama eines Kinds mit Beeinträchtigung. Ihr Sohn ist am Prader-Willi-Syndrom (PWS) erkrankt und auf Hilfe angewiesen.

Kürzlich berichtete der YouTuber , sich nach rund drei Jahren Beziehung von seiner Freundin Alexa Breit getrennt zu haben. Auf TikTok ging der 30-Jährige auf die Frage eines Followers ein , wie es bei ihm nach der Trennung nun weitergeht. In der Kommentarspalte tauchte ‒ wie so oft bei seinen Videos ‒ die Frage nach seinem Kind auf. Es wurde der Vorwurf laut, dass Lazaridis aufgrund der Beeinträchtigung seines Sohnes angeblich nichts mit ihm zu tun haben möchte.

inscope21: "Sehe den Kleinen regelmäßig"

Daraufhin antwortete der YouTuber: "Sehe den Kleinen regelmäßig. Nicht alles glauben, was man hört." Doch diese Unterhaltung kam auch Jennifer Saro unter, der daraufhin der Kragen geplatzt ist: "Achja, seit wann? Ich sage ja wirklich nie öffentlich was, aber wenn das so bleiben soll, würde ich dir raten, auch einfach leise zu sein und vor allem nicht zu lügen", kommentierte sie bei seinem TikTok-Video.