Ihr Sohn ist am Prader-Willi-Syndrom (PWS) erkrankt. Wie NetDoktor erklärt, versteht man darunter die Folge eines angeborenen "Defekts in der Erbsubstanz". Die betroffenen Säuglinge sind meist "kleinwüchsig, geistig unterentwickelt und muskelschwach". Die Influencerin berichtet, dass die Diagnose vor allem bedeutet, dass ihr Kind immer auf Hilfe angewiesen sein wird .

Erhöhtes Sterberisiko durch Epilepsieanfälle

Immer wieder gibt die Ex-"Bachelorette" Einblicke in ihr Privatleben mit ihrem Sohn. Am 19. November 2024 postete sie aus dem Sozialpädiatrischen Zentrum eine Story, in der sie über einen nächsten Schicksalsschlag berichtete. Saro berichtet, dass ihr Sohn "immer wieder" mit kurzen Abständen an Epilepsieanfällen leidet. "Keksi" hat nun ein Epilepsie-Medikament bekommen: "Ich war zwar erst dagegen, aber jeder Anfall ist schädlich fürs Gehirn [...]"