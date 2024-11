Spencer Jamie ist tot: TikTok-Star verstirbt mit 22 Jahren

Todesursache unklar

Die Fans des TikTokers sind von dem plötzlichen Tod des 22-Jährigen erschüttert. "Ich sah diesen Beitrag in der Sekunde, in der er veröffentlicht wurde, und habe seitdem geweint. Ich bin schon so lange mit Spencer befreundet. Ich weiß noch, wie ich ihm gratuliert habe, als er mit seiner Hormontherapie anfing und umgekehrt. Ich habe das Gefühl, ich habe ihn buchstäblich aufwachsen sehen", schreibt ein User. "Das tut so weh, oh mein Gott. Möge er sanft in Frieden ruhen, ich hasse diese Welt so sehr." Zahlreiche Follower und Followerinnen verabschieden sich in den Kommentaren von dem Influencer.