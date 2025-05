Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Austin McBroom und Catherine Paiz von "The ACE Family" verkündeten im letzten Jahr ihre Scheidung.

von "The ACE Family" verkündeten im letzten Jahr ihre Scheidung. Sieben Jahre lang waren die YouTuber ein Paar, zusammen haben sie drei Kinder .

. "The ACE Family" war unter anderem bekannt für ihren YouTube-Content und ihre zahlreichen Skandale .

Catherine veröffentlicht nun im Juli ein Buch namens "Dolores", das Einblicke in die Untreue von Austin und weitere persönliche Erlebnisse gibt.

Mehr als 18 Millionen Follower auf YouTube verfolgten das Leben von "The ACE Family". Seit 2016 teilte die YouTuber-Familie regelmäßig Inhalte, in denen sie Einblicke in ihren Alltag mit ihren Kindern gewährten.

Das Ehepaar Austin und Catherine Mcbroom scheffelte mit ihren Videos einen Haufen Geld, zog regelmäßig in neue Luxushäuser und sorgte auch für so manche Skandale. Im Jänner 2024 wurden traurige Nachrichten bekannt: Die Eltern dreier Kinder lassen sich scheiden.

Catherine und Austin teilen Statements auf Instagram Wie Catherine letztes Jahr auf Instagram verkündete, haben sie und ihr Noch-Ehemann gemeinsam beschlossen, dass sie die Scheidung einreichen werden. Die YouTuberin erklärte in ihrem Statement, dass sie sich die letzten Jahre vor allem ihrer Familie gewidmet hat und dadurch ihr "eigenes Glück" verloren hätte. "Austin, du bist mein bester Freund und das wird sich niemals ändern", schrieb die Influencerin abschließend in dem mittlerweile gelöschten Posting. Mittlerweile nennt sich die Influencerin Catherine Paiz auf Instagram.

Auch Austin veröffentlichte ein Statement auf Instagram und einem Foto mit Catherine: "Wir werden weiterhin die besten Eltern für unsere Kinder sein. Trennungen sind schwierig und meistens chaotisch, aber sie werden sehen, wie wir diese schwierigen Zeiten als Einheit durchstehen und weiterhin mit Liebe und Positivität Einfluss nehmen."

Die Fans sind bis heute von der Trennung begeistert, sie sind der Meinung, dass Catherine nun "endlich frei" sei und vor allem von Austin nicht mehr "betrogen" werden kann.

Die vielen Skandale von "The ACE Family" Catherine und Austin waren über sieben Jahre lang zusammen und bekamen während ihrer Beziehung und nachfolgenden Ehe drei gemeinsame Kinder. Elle (6), Aalaia (3) und Steel (2) sind ebenfalls mit eigenen Instagram-Accounts auf Social Media vertreten.

Vor allem ihre Töchter Elle und Alaia haben Follower in Millionenhöhe.

Die Familie war für ihren Lifestyle-Content, aber auch zahlreiche Skandale bekannt.

So wurde dem Pärchen in der Vergangenheit regelmäßig vorgeworfen, ihre Fans abzuzocken. Zuletzt war das bei ihrem "ACE Festival" der Fall, als Austin und Catherine wegen ihrer verkauften Tickets gelogen haben. Sie behaupteten laut Dextero, dass ihr Event ausverkauft sei, was im Nachhinein nicht stimmte. Außerdem drehten sie ihren Followern teure "VIP-Tickets" an. Austin Mcbroom wurde im Netz häufig als Fremdgeher bezeichnet, da er seine Frau mehrmals betrogen haben soll. Regelmäßig schwirren Screenshots von Nachrichten von Mcbroom auf TikTok & Co herum, die er fremden Frauen geschickt haben soll.

Liebeslied an Ex-Frau Mcbroom konnte die Scheidung lange Zeit wohl nicht verarbeiten, er postete auf Snapchat und TikTok wirres Zeug. Er zeigte unter anderem seinen leeren Kühlschrank und veröffentlichte kurz darauf einen emotionalen Song mit dem Namen "Still my Ace" für seine Ex-Frau. Darin singt Austin Mcbroom, dass er sein Zuhause vermissen und er die Kinder gern sehen würde. Laut den Lyrics sollen er und Catherine "nicht miteinander reden".

Catherine Paiz veröffentlicht kontroverses Buch Am 11. Mai 2025 kündigte Paiz ihr neues Buch namens "Dolores" an: "Dieses Buch zu schreiben war das Verletzlichste, was ich je getan habe ... aber auch eines der lohnendsten. Es hat mich Mut gekostet, meine Geschichte auf diese Seiten zu bringen, aber ich habe es getan, weil ich an die Kraft der Ehrlichkeit, der Verbindung und der Widerstandsfähigkeit glaube", schrieb die Content Creatorin unter einen Instagram-Beitrag.

Im Netz wurden einige Passagen aus dem Buch geleakt, unter anderem den Moment, in dem Paiz herausgefunden hatte, dass ihr Mann untreu war. Sie selbst schreibt in ihrem Buch, dass sie "in einer Lüge" gelebt hab und während ihrer Wohltätigkeitsveranstaltung 2019 im Staples Center in Los Angeles herausgefunden hatte, dass McBroom seine angebliche Geliebte eingeladen hatte. Zudem erfuhr sie zu diesem Zeitpunkt auch noch, dass sie das dritte Kind ihres Partners erwartete. Das Buch soll am 1. Juli erscheinen.

So reagierte Austin McBroom auf das Buch Nachdem die durchgesickerten Seiten auf TikTok und X zu sehen waren, postete Austin McBroom in der Nacht zum Montag, dem 12. Mai, eine fast 30-minütige Story auf Snapchat. Er würde sich vom Inhalt des Buches "überrumpelt" fühlen und wollte nie öffentlich darüber sprechen. Während er den Seitensprung in seiner Ex-Beziehung zugab, behauptete er jedoch, dass er nicht "fair" im Buch dargestellt wurde.

Laut McBroom sei sich seine Ex-Frau seiner Untreue bewusst gewesen und sie hätten ihre Beziehung danach noch mehrere Jahre lang fortgesetzt. Als ihre Scheidung bekannt wurde, wollte er angeblich ein Video drehen, in dem er den Betrug an seiner Ex-Frau zugibt – doch genau Paiz soll ihm davon abgeraten haben. Dafür fügte er sogar ein aufgenommenes Gespräch mit seiner Ex-Partnerin in die Story ein. Der Content Creator habe das Gefühl, dass sie ihre Vergangenheit zu Geld mache, um Aufmerksamkeit zu erregen.

Austin McBroom wirft Ex Drogenmissbrauch vor McBroom macht der YouTuberin auch schwere Vorwürfe: Er behauptete, dass Paiz in ihrem Haus spirituelle Retreats mit dem halluzinogener Trank Ayahuasca anbiete würde. Der psychedelisch wirkende Pflanzensud wird unter anderem zur Bewusstseinserweiterung genutzt. McBroom würde sich um die Sicherheit seiner Kinder sorgen. Paiz hatte sich seit der Trennung vermehrt mit dem Thema Spiritualität auf ihrem Profil auseinandergesetzt.

Igor Ten, der neue Freund der Influencerin, reagierte auf die Anschuldigungen und behauptete in einer Instagram-Story, dass sogar McBrooms Mutter und Großmutter den Tee ebenfalls konsumiert haben sollen. Zudem soll er auch Paiz' spirituellen Tätigkeiten und Rituale mit Ayahuasca unterstützt haben. Angeblich hätten die Zeremonien nie stattgefunden, wenn die Kinder im Haus anwesend waren. Laut Ten habe der Ex-Partner seiner Freundin den Tee nur erwähnt, um den Fokus der Situation ins Negative zu rücken, weil er wegen des Buches von Paiz beleidigt sei.