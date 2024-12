"Lamp looks weird" auf TikTok: Bedeutung der Reddit-Story erklärt

Die traurige Realität von Reddits "The Lamp Story" sorgt auch in der Vorweihnachtszeit für emotionale Momente auf Social Media.

Job, Partner, Freunde, Familie – alles plötzlich weg, nichts ist echt. Schlagartig zu realisieren, dass das bisherige Leben eine Illusion war und man einen schönen Traum für Realität gehalten hat, dieses Szenario beschreibt die sogenannte "Lamp Story", die ihren Ursprung auf der Social-Media-Plattform Reddit hat. Bereits mehrmals ging die sagenhafte Geschichte, die damit endet, dass die Lampe plötzlich seltsam aussieht ("the lamp starts looking weird"), in den sozialen Medien viral.

Die besinnliche Vorweihnachtszeit lässt die "Lamp Story" auf TikTok erneut aufleben und User berichten von ihren Erfahrungen mit der Selbsttäuschung.

Traurige "Lamp Story" auf TikTok 16,9 Millionen Aufrufe erzielte das Video einer TikTok-Userin, welches sie weinend zeigt und mit dem Text: "Wenn mich meine Mutter im Arm hält und mir sagt, wie stolz sie ist und wie sehr sie mich liebt, aber die Lampe auf einmal anfängt, komisch auszusehen" versehen ist. Die Nutzerin beschreibt damit ein Wunsch-Szenario, das sie sich ausmalt, doch die "seltsam aussehende Lampe" holt sie zurück in die Realität.

Zur Hintergrundgeschichte gibt es nicht mehr Details. Die Mutter könnte beispielsweise bereits verstorben sein oder sich nicht um ihre Tochter kümmern.

Eine andere Userin ging mit dieser Version der "Lamp Story" auf TikTok viral: "Wenn ich am Weihnachtsmorgen aufwache und meine Mutter und mein Vater nebeneinander lächelnd beim Weihnachtsbaum sitzen und darauf warten, dass meine Geschwister aufwachen und die Geschenke auspacken. Dann fängt die Lampe an, komisch auszusehen."

Was bedeutet "Lamp looks weird"? Doch was hat die Lampe eigentlich damit zu tun und welche Bedeutung steckt hinter dem Trend? In einem Video fasst YouTuber Christoph Schmuck, besser bekannt als @CreepyPastaPunch, zusammen, was es mit Reddits "Lamp Story" auf sich hat.

Er erklärt, dass das Ganze bereits vor einigen Jahren auf der Social-News-Plattform Reddit startete, als ein User in einem Thread folgende Frage gestellt hat: "Habt ihr schon einmal eine tiefe Verbindung, wirkliche tiefe Gefühle für eine Person empfunden, die ihr nur in eurem eigenen Traum kennengelernt habt und dann, als ihr aufgewacht seid, habt ihr euch schrecklich gefühlt, weil ihr wusstet, dass diese Person nie existierte?" Es folgten zahlreiche Antworten, doch eine Geschichte, von der nicht bekannt ist, ob sie auf wahren Begebenheiten beruht oder erfunden ist, war besonders unheimlich.

Unheimliche Geschichte auf Reddit Ein Mann erzählte, dass er damals am College Football spielte. Einer seiner Mitspieler tackelte ihn aus Versehen mit voller Wucht zu Boden. Er hatte zwar Schmerzen, konnte aber aufstehen und es ging ihm halbwegs gut. Seit diesem Erlebnis änderte sich sein ganzes Leben – zum Positiven. Er lernte eine junge Frau kennen und verliebte sich unsterblich in sie. Nach zwei Jahren heirateten sie und gründeten eine Familie. Der Mann liebte seine beiden Kinder über alles, zudem war er erfolgreich im Job. Er hatte alles, wovon er immer geträumt hat.

Eines Tages änderte sich schlagartig alles: Der Mann saß im Wohnzimmer auf dem Sofa und schaute fern, als er etwas Ungewöhnliches bemerkte: Die alte Tischlampe in der Ecke sah seltsam invertiert aus, so als wäre sie nach innen gestülpt. Drei Tage lang starrte er die Lampe an, ganz so, als wäre er von der optischen Täuschung regelrecht gefesselt. Letzten Endes hat seine Frau einen Therapeuten angerufen, der ebenfalls ratlos war.

Lampe ist Hinweis, dass nichts real war Schlagartig wurde dem Mann klar: Die Lampe ist nicht real. Die Lichtquelle verschwamm vor seinem Auge und alles wurde rot. Er hörte seltsame Geräusche, undefinierbare Schreie und als er die Augen öffnete, sah er sich inmitten des Football-Feldes liegen. Im Krankenhaus wurde ihm klar, dass er für einige Zeit ohnmächtig war und sein ganzes Leben eine Illusion war. Er musste den schmerzlichen Verlust seiner imaginären Frau und seiner Kinder verkraften. Für ihn fühlte es sich an, als seien sie im echten Leben gestorben.

TikToker greifen "Lamp Story" auf Bereits in der Vergangenheit zeigten sich User meist mit einer Tasse in der Hand auf der Couch sitzend, dazu ertönt im Hintergrund die unheimliche Melodie des Lieds Brutus von The Buttress.

Die Videos sind mit ähnlichen Bildbeschreibungen wie beispielsweise "Du bist seit fünf Jahren glücklich verheiratet, hast zwei Kinder und deinen Traumberuf" versehen. Die Person lächelt und tut so, als würde sie eine angenehme Unterhaltung führen, als eine Lampe im Zimmer plötzlich ihre Aufmerksamkeit erregt. Langsam zoomt die Kamera an die Lichtquelle heran, die plötzlich verzerrt erscheint, und damit signalisiert: Nichts von dem war real.