Laken Riley: Was ist passiert? TikTok-Joggerinnen solidarisieren sich

Laut Staatsanwaltschaft hatte der Verurteile am 22. Februar versucht, die Krankenpflegeschülerin während ihres Morgenlaufs in einem Park nahe dem Unicampus im US-amerikanischen Georgia zu vergewaltigen. Als sich die Studentin mit aller Kraft widersetzte, um ihr Leben kämpfte und den Notruf wählte, tötete er die 22-Jährige.

Die Tatsache, dass eine erfahrene Läuferin am helllichten Tag ermordet wurde, sorgte für weltweites Entsetzen. Die 22-Jährige hatte stets gewisse Sicherheitsvorkehrungen getroffen und sich nicht unnötig in Gefahr gebracht:

Sicherheitsmaßnahmen

Andere TikTokerinnen zeigen, welche Sicherheitsmaßnahmen sie vor einem Lauf ergreifen und teilen die Videos unter dem Hashtag #lakenriley. Userin Kelly ging mit solch einem Clip viral. Zwei Millionen Menschen haben gesehen, was sie macht, um sich sicherer zu fühlen:

An ihrem Mittelfinger befindet sich ein Selbstverteidigungs-Ring, in der Hosentasche hat sie einen Taschenalarm und am Riemen ihres Rucksacks ein kleines Gerät, das freihändige Gruppen-Kommunikation ermöglicht.